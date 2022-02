Jeden Tag um 11:11 Uhr: Trompeten-Ständchen mitten in Freiburg

per Mail teilen

Ständchen statt Konzerten: Mitten in Freiburg spielt Jörg Kuenzer täglich Trompete, um auf die Situation der Kulturszene in der Pandemie aufmerksam zu machen.

Jeden Tag um Punkt 11.11 Uhr beginnt die Show: Jörg Kuenzer greift zur Trompete und spielt. Mitten in Freiburg. Eigentlich vermittelt er mit seiner Agentur Künstler für Konzerte. Doch Corona hat seine Arbeit ausgebremst. Gespielt wird jeden Tag, und bei jedem Wetter.

"Schwierig ist es schon, bei -7 Grad und zu spielen, oder dann kommt jemand und telefoniert selbst ganz laut mit Stöpsel im Ohr und quatscht. Dann erhöhe ich natürlich die Dynamik und lande mit einer friedlichen Melodie plötzlich am Fortissimo."

Alles begann im November 2020

Als im November 2020 klar war, dass es erstmal keine Konzerte mehr geben würde, begann er mit den Ständchen. So will er auf die schwierige Situation von Kunst und Kultur aufmerksam machen. Egal ob Beethoven, Bach oder Udo Jürgens, sein Ziel ist es, Freude zu bereiten und alte Melodien am Leben zu erhalten.

Jörg spielt zuhause auf seiner Trompete SWR

Im Kreativraum wird jeden Tag geübt

In seinem Kreativraum probt er täglich und stellt die Titel für den nächsten Tag zusammen. Über 100 Kilogramm an Noten haben sich in seinem Kreativzimmer angesammelt. Besonders interessant für den Trompeter: Melodien fürs Herz.

Eigentlich unterhält er eine Musikeragentur. Doch durch die Corona-Pandemie konnte er keine Konzerte mehr veranstalten oder Musiker vermitteln. Aus seiner Sicht haben Melodien in unserem Leben eine gewisse Vermittlerrolle. Für Jörg Kuenzer Grund genug, auch weiterhin täglich um 11.11 Uhr mit seiner Trompetenmusik dafür zu sorgen, dass die Melodien am Leben bleiben.