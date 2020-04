Im Elsaß registrieren Meteorologen in diesem Frühjahr bereits Ausnahmetemperaturen und einen bedrohlichen Wassermangel.

In Deutschland, der Schweiz und in Frankreich hat es seit Wochen nicht mehr geregnet. In der Landwirtschaft droht das dritte Dürrejahr in Folge.

Dauer 0:38 min Trockenheit im Elsass Ein Beitrag von G. Freize von France 3

Landwirte befürchten Verluste von 50 Prozent

Tagelang Temperaturen über 25 Grad. So warm war es in Straßburg Anfang April noch nie seit 1924. Die Meteorologen haben Werte gemessen, die sechs Grad höher liegen, als im April sonst üblich. Die Landwirte in der gesamten Region Grand Est stellen der konstant wehende Wind und ausbleibende Regenfälle bereits vor riesige Probleme. Nach einem zu feuchten Winter fehlt ihnen jetzt das Wasser auf den Feldern. Bei manchen Kulturen, wie etwa bei der Gerste, werden bereits Ausfälle von 50 Prozent befürchtet.

Auch Obst- und Gemüsegärtner könnten Opfer der Trockenheit werden

Auch Bäume und Blumen sind früher dran. Sollte der regen weiterhin ausbleiben, müssen sich selbst die Obst- und Gemüsegärtner auf Verluste einstellen. Denn dank sommerlicher Temperaturen sind Kirschen, Feigen und Aprikosen viel weiter als üblich.