Freiburger Strafrechtler begrüßt das Triage-Urteil

per Mail teilen

Jörg Arnold ist nicht nur Strafrechtler, sondern auch selbst betroffen: Sein Kind ist schwerstbehindert. Der Jurist am Max-Planck-Institut Freiburg begrüßt das Triage-Urteil.

Wie sollen Ärztinnen und Ärzte handeln, wenn in der Corona-Pandemie Beatmungsgeräte, Betten oder Personal knapp werden? Und sie deshalb entscheiden müssen, wer behandelt wird und wer nicht? Schon zu Beginn der Pandemie hatte der Ethikrat gefordert, dass die Politik medizinisches Personal bei dieser schwierigen Entscheidung nicht allein lassen dürfe. Bisher gab es diesbezüglich noch keine Regeln. Am Dienstagabend hat das Bundesverfassungsgericht jetzt einen Beschluss veröffentlicht - vor allem um Menschen mit Behinderung zu schützen.

Das Urteil lautet: Menschen mit Behinderung dürfen bei einer Überlastung der Krankenhäuser nicht benachteiligt werden.

Live-Schalte mit Jörg Arnold in der SWR Aktuell Sendung um 19:30 Uhr

Ein Signal gegen Diskriminierung

Strafrechtler Jörg Arnold am Max-Planck-Institut Freiburg begrüßt dieses Urteil. Es sei wichtig, dass der Gesetzgeber feste Vorgaben bei einer möglichen Triage festschreibe. Auch er findet, dass die Ärztinnen und Ärzte mit einer solchen Entscheidung nicht allein gelassen werden dürfen. Das Urteil sei außerdem ein grundsätzliches Signal gegen die Diskriminierung behinderter Menschen in unserer Gesellschaft. Jörg Arnold hofft, dass entsprechende gesetzliche Regelungen so schnell wie möglich auf den Weg gebracht werden.

"Es muss jetzt unverzüglich alles getan werden, dass dieser Schutz auch gewährleistet wird."

Weil auch er Vater eines mehrfach geistig schwerstbehinderten Kindes ist, begrüßt er das Urteil nicht nur, sondern ist vor allem auch erleichtert.