In Basel beginnt ein zweitägiges Treffen der deutschsprachigen Umweltministerinnen. Mit dabei ist auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Die Ministerinnen aus Luxemburg, Österreich, Liechtenstein, Deutschland und der Schweiz bereiten bei ihrem informellen Treffen in Basel internationale Konferenzen zur Artenvielfalt und zum Klimawandel vor. Themen sind der immer wichtiger werdende Ausbau erneuerbarer Energien und die Frage, was gegen Lebensmittelverschwendung getan werden kann. Die Ministerinnen beginnen ihre Gespräche im Basler Hafen, der für den Transport der Güter aus Rotterdam eine wichtige Rolle spielt. Am Freitagmittag werden die Ministerinnen gemeinsam vor die Presse treten.