Einfallsreichtum ist in Corona-Zeiten an der Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen gefragt. Denn Begegnungen mit dem Nachbarn stehen Zäune und Geldbußen im Weg.

Dauer 1:17 min Grenzzaun Kontanz-Kreuzlingen Ein Beitrag von L. Baettig vom Schweizer Fernsehen

Eine Oster-Überraschungstüte mal schnell über den Zaun von Deutschland in die Schweiz geworfen. Die Beschenkte kommt das teuer zu stehen: 100 Schweizer Franken Bußgeld kostet sie das Päckchen zum Osterfest. Das Delikt: unverzollter Warenaustausch.

Thomas Niederberger, Stadtpräsident in Kreuzlingen im schweizer Kanton Thurgau, hat Verständnis für die Erregung der Bürger über die Maßnahmen und hofft auf das romantische Feingefühl der Grenzschutzpolizei in der Corona-Zeit. Eine Zeit in der Deutsche und Schweizer wegen der Schließung der Grenzen wieder voneinander getrennt sind.

Federball spielen über den Grenzzaun hinweg? An Einfallsreichtum mangelt es Deutschen und Schweizern zu Corona-Zeiten nicht. Doch ist das überhaupt erlaubt? Das liegt wohl im Ermessen der patrouillierenden Grenzschutzpolizisten. Schweizer Fernsehen

Die deutsch-schweizer Grenze war auch Thema in der ARD-Sendung "Tagesthemen" am Karfreitag, den 10. April. Ein Beitrag von Sebastian Deliga von der deutschen Seite und Daniela Diehl von der schweizer Seite.