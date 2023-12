Nach dem Tod von Wolfgang Schäuble steht der Termin für den Trauergottesdienst fest. Er wird am 5. Januar in Offenburg stattfinden, wo Schäuble auch beigesetzt wird.

In der Evangelischen Stadtkirche in Offenburg (Ortenaukreis) soll am 5. Januar 2024 um 11 Uhr der Trauergottesdienst für Wolfgang Schäuble abgehalten werden. Die Beisetzung wird anschließend auf dem historischen Waldbachfriedhof in Offenburg stattfinden. Das hat die Stadt Offenburg am Freitagnachmittag offiziell mitgeteilt.

Landesbischöfin wird Gottesdienst leiten

Leiten wird die Trauerfeier in der Stadtkirche nach SWR-Informationen Heike Springhart, die Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche Baden. Die Gestaltung werde noch mit der Familie abgestimmt. Unter anderem werde es mehrere Nachrufe geben, der örtliche Bezirkskantor werde Musik machen, hieß es am Freitag. In der Evangelischen Stadtkirche in Offenburg finden rund 500 Menschen Platz.

Pfarrer: In der Kirche war Schäuble Privatmann

Der Pfarrer der Offenburger Stadtkirche, Christian Kühlewein-Roloff, erklärte zu dem bevorstehenden Ereignis: Er sei froh, dass die Trauerfeier in der Stadtkirche stattfinde. Wolfgang Schäuble sei Gemeindemitglied gewesen und wenn er es einrichten konnte, habe er die Gottesdienste besucht. "Er war dann als Privatmann da und wollte in keinster Weise besonders behandelt werden", so Kühlewein-Roloff.

Schäuble war am Dienstagabend im Alter von 81 Jahren im Kreis seiner Familie in seiner Heimatstadt Offenburg gestorben.