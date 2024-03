per Mail teilen

"Transform! oder Design und die Zukunft der Energie" nennt sich eine neue Ausstellung, die von Samstag an im Vitra Design Museum in Weil am Rhein zu sehen ist. Das Thema Energie ist ein gesellschaftliches, ein politisches, ein technologisches aber auch ein gestalterisches Thema, sind die Ausstellungsmacher überzeugt: "Auch die Akzeptanz von erneuerbaren Energien hängt stark davon ab, wie etwas gestaltet ist", sagen sie.