An der Endhaltestelle am Kehler Rathaus ist am Montagmorgen eine Tram entgleist. Verletzt wurde niemand. Wie die Stadt Kehl (Ortenaukreis) mitteilt, haben die Fahrgäste ein leichtes Rucken gespürt. Die Räder am Kopf des Zuges seien aus den Schienen gesprungen. Techniker konnten die Tram nach einer Stunde wieder in die Spur bringen. Die Ursache ist noch unklar.