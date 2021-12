Spendenaktion für Flutopfer im Ahrtal

In Baden-Württemberg haben Landwirtinnen und Landwirte mit ihren Traktoren am Sonntagabend eine Spendenaktion unterstützt. Bei der sogenannten Weihnachtszauberfahrt fuhren rund 70 Traktoren festlich beleuchtet durch das Dreisamtal. Start und Ziel war in Stegen (Breisgau-Hochschwarzwald). Im Rahmen der Aktion werden Spenden für die Flutopfer im Ahrtal gesammelt. So sollen Baumaterialien für die von der Flut getroffene Region beschafft werden. Das teilte einer der Mitorganisatoren mit. Mitte Januar 2022 sollen die Spenden vor Ort übergeben werden. Die Route der Weihnachtszauberfahrt führte von Stegen über Eschbach, St. Peter und Buchenbach nach Kirchzarten und dann weiter über Oberried zurück nach Stegen. In den Ortschaften entlang der Stecke verfolgten viele Schaulustige das Spektakel.