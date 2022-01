per Mail teilen

Ein Mann aus Bad Dürrheim ist in der Nacht auf Dienstag auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der 72-Jährige hatte im Heuschuppen Tischtennis gegen eine Ballmaschine gespielt und war beim Einsammeln der Bälle so unglücklich zwischen gelagerte Heuballen geraten, dass er sich selbst nicht mehr befreien konnte. Erst nach Mitternacht wurde der Mann in seiner hilflosen Lage entdeckt. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen.