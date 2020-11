Anfang November kam der Teil-Lockdown. Manche Restaurants hatten da schon ihre Lebensmittel für die nächsten Wochen eingekauft. Besonders ärgerlich ist es, wenn eingeplante Lebensmittel seit dem Frühjahr auf der Weide standen.

Familie Sonner betreibt einen Gänsehof in St. Ulrich bei Bollschweil. Im November steht dort klassischerweise die Martingsgans auf der Speisekarte. Doch ihr Restaurant ist geschlossen. Wohin also mit den Gänsen? Der Ausweg der Familie Sonner heißt: Martinsgans "to go".

Wer von Sonners Gänsehof eine Gans abholt, kann sich sicher sein: Dieses Tier ist frisch. Während es auf der Weide noch schnattert, liegen ein paar Meter weiter vier geschlachtete Gänse vor Barbara Sonner in der Küche. Über vier Monate haben die Gänse auf den Weiden rund um den Hof verbracht. Geschlachtet wurden sie außer Haus. Jetzt sollten sie eigentlich im hofeigenen Restaurant zubereitet werden.

"Sind ausgenommen, die Innereien sind draußen. Jetzt die Flügel stutzen, dass sie besser in den Backhofen passen und dann müssen wir sie nur noch nachzupfen." Barbara Sonner, Gänsehof in St. Ulrich bei Bollschweil

Barbara Sonner zieht die letzten weißen Federn heraus, die beim Rupfen übrig geblieben sind - sie empfindet das als eine meditative Arbeit. Und dann ist die Gans für den ersten Kunden des Tages schon fertig. Ulrich Greder aus Freiburg nimmt die Herausforderung an: Gänsebraten aus dem eigenen Backofen - das soll ja gar nicht so einfach sein. Aber der Freiburger weiß ganz genau, worauf es ankommt, nämlich "dass man sie nicht zu heiß im Ofen macht, damit sie schön knusprig wird, dass man sie rechtzeitig übergießt und man sie ordentlich füllt, mit Äpfeln und Esskastanien, den Maronen." Rotwein und Semmelknödel stehen bei Greders zuhause schon bereit. Bleibt nur noch eine Frage: Ist die Gans nicht zu groß für Ulrich Greder und seine Familie?

"Also bei der Größe wissen wir nicht so ganz, wie wir das schaffen sollen. Vier Kilo Gänsefleisch coronakonform zu verspeisen - nicht ganz leicht." Ulrich Greder, Gänse-Kunde aus Freiburg

Der nächste Kunde wählt die Wellness-Variante: den fertigen Gänsebraten. Er sollte einen Bräter mitbringen, seine Gans wartet bereits in der Küche. Knapp vier Stunden war das Tier im Ofen, Bratenduft umhüllt den ganzen Hof. Landwirt und Koch Valentin Sonner gibt dem Braten den letzten Schliff: "Kurz bevor sie abgeholt werden, bekommen sie ihr Finish. Das heißt, sie kommen nochmal bei hoher Temperatur in den Ofen, werden nochmal bepinselt, damit die Haut schön knusprig wird."

Es schnattert, brutzelt, kläppert - keine Minute steht das Telefon still auf dem Gänsehof Sonner in St. Ulrich. Das Schicksal der verbleibenden Gänse scheint offenbar besiegelt. Denn Martinsgans schmeckt halt einfach - Corona-Pandemie hin oder her.