Gute Stimmung bei Touristen am Feldberg trotz 2G-Plus-Regel

Unten im Tal ist es neblig - aber oben scheint die Sonne. Das schöne Winterwetter wollen sich viele Menschen nicht entgehen lassen und sind auf den Feldberg gefahren.

Am Feldberg ist am vierten Adventswochenende viel los. Zahlreiche Touristen sind gekommen, um den Schnee zu genießen. Das Parkhaus und die Parkplätze vor Ort sind seit dem Vormittag belegt. Laut Polizei gibt es noch kein Verkehrschaos, die Zufahrten seien frei. "Wenn die Leute nicht mehr durchkommen, melden sie sich bei uns", sagt ein Polizeisprecher auf SWR-Nachfrage. Das sei diesen Sonntag aber noch nicht passiert, heißt es.

Warten am Lift - und Einhaltung der Corona-Regeln

Vor allem an den Liften bilden sich lange Warteschlangen. Glück hat, wer auf Langlaufskiern unterwegs ist und nicht anstehen muss. In den Wartebereichen gelten die Corona-Regeln. "Draußen mit Maske herumzulaufen, ist schon ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich dran", sagt ein Skifahrer. Die Umsetzung der Maßnahmen sei besser organisiert als noch vor einer Woche, sagt eine andere Skifahrerin. Damit meint sie die Technik für das Einbuchen. "Und hier sind Servicekräfte, die helfen", ergänzt sie.

Schönstes Winterwetter in Muggenbrunn (Landkreis Lörrach) SWR Sebastian Bargon

Andere Berge ebenfalls beliebtes Ziel

Der Feldberg ist nicht der einzige Anlaufpunkt an diesem Wochenende. Auch am Schauinsland ist viel Betrieb - und am Kandel (Kreis Emmendingen) gibt es laut Polizei keine verfügbaren Parkplätze mehr. Die Polizei bittet darum, dass Zufahrtsstraßen nicht zugeparkt werden.