Die Tourismus-Hochburg Titisee im Schwarzwald erwacht nur langsam zu neuem Leben nach der Corona-Pause. Ungewöhnlich ruhig und leer liegt das Seeufer inmitten der waldigen Berge.

Dauer 2:39 min Kunzelmann: Tourismus Titisee während Corona/19.5.,16h Die Tourismus-Hochburg Titisee im Schwarzwald erwacht nur langsam zu neuem Leben nach der Corona-Pause. Ungewöhnlich ruhig und leer liegt das Seeufer inmitten der waldigen Berge.

Die Promenade, die Fußgängerzone hinab zum See, ist menschenleer. Normalerweise drängen sich hier Gäste aus aller Welt. Doch ausländische Touristen fehlen immer noch. Deutsche Urlauber kommen langsam zurück. Vorerst genießen einige wenige die Ruhe am See. Ins Wasser hinein traut sich nur einer.

In einem Restaurant am See ist kein einziger Gast - weder draußen noch drinnen. Auch der Bootsverleiher hat nichts zu tun. Am Donnerstag soll es aber losgehen. Dann werden auch die Fahrgastschiffe in die Saison starten. Die Tourismusbranche im Ort hofft auf den Sommer, dass auf den katastrophalen Start doch noch eine halbwegs anständige Saison folgt. Die Touristiker setzen vor allem auf deutsche Urlauber, die dieses Jahr vielleicht verstärkt im Inland Ferien machen.