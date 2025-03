Der Fall beschäftigte die Region: Mitte Februar fand eine Spaziergängerin in Steinen ein totes Baby. Die Polizei suchte nach den Eltern. Jetzt hat sich eine Jugendliche gemeldet.

Mehr als drei Wochen nach dem Fund eines toten Säuglings bei Steinen-Hüsingen im Wiesental (Kreis Lörrach) hat sich nun die Mutter, eine Jugendliche, bei der Polizei gemeldet. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

DNA bestätigt: Jugendliche ist die Mutter

Mit ihren Eltern zusammen soll sie am vergangenen Samstag zur Polizei gekommen sein. Die Jugendliche gab an, sie sei die Mutter des Babys, das eine Spaziergängerin leblos auf einer Wiese entdeckt hatte. Die Beamten gaben eine DNA-Untersuchung in Auftrag. Das Ergebnis bestätigte: Die Jugendliche ist die Mutter des Säuglings. Das berichteten Staatsanwaltschaft Lörrach und Polizeipräsidium Freiburg in einer gemeinsamen Mitteilung.

Todesursache weiterhin unklar

Noch ist unklar, woran das Baby gestorben ist. Die Polizei ermittelt. Gegen die Mutter wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass vorerst noch die Unschuldsvermutung gilt. Das heißt: So lange die Jugendliche nicht von einem Gericht verurteilt wurde, gilt sie als unschuldig. Da die Mutter unter 18 Jahre alt ist, werden ihre Persönlichkeitsrechte besonders geschützt. Aus diesem Grund macht die Polizei keine weiteren Angaben zu ihrer Person.

Ermittlungen auf Hochtouren

Nach dem Fund der Babyleiche Mitte Februar dieses Jahres ermittelte die Polizei auf Hochtouren. Aufnahmen von Videokameras wurden ausgewertet. Ermittler befragten Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde. Die Beamten suchten außerdem nach den Eltern, verteilten dafür unter anderem Flugblätter in umliegenden Gemeinden.