Eine Spaziergängerin hat am Donnerstag einen toten Säugling in Steinen-Hüsingen im Wiesental gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei einem Spaziergang im Außenbereich der Ortschaft Steinen-Hüsingen im Wiesental (Kreis Lörrach) hat eine Spaziergängerin am Donnerstagmittag den Leichnam eines Säuglings gefunden. Der tote Körper soll in einer Wiese in der Nähe der Kreisstraße 6334 gefunden worden sein, wie die Staatsanwaltschaft Lörrach am Freitag bekannt gab.

Zur Todesursache des Babys macht die Polizei keine Angaben. Bereits am Donnerstag war ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um die Lage aus der Luft zu sichten. Rund 30 Polizistinnen und Polizisten suchten das Gelände ab. Beamte der Kriminalpolizei in Zivil führten am Freitag im Ort Befragungen durch.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Verdächtige Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Lörrach unter der Telefonnummer 07621/176800 entgegen.