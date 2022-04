Ein Spaziergänger hat am Freitagmorgen bei Teningen (Landkreis Emmendingen) in einem kleinen Zufluss der Elz einen toten Radfahrer entdeckt. Der Mann war offenbar in einer leichten Kurve weiter geradeaus gefahren und mit seinem Fahrrad rund 1 Meter 50 tief in das Gewässer gefallen. Die Polizei ermittelt.