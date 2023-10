Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen bei einem Brand in einem Wohnhaus in Gutach einen Toten geborgen. Die Umstände sind noch unklar.

Am frühen Sonntagmorgen hat es in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Gutach (Landkreis Emmendingen) gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Im Haus befand sich eine Person, die die Rettungskräfte nur noch tot bergen konnten. Kellerbrände besonders tückisch Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 57-jährigen Bewohner des Hauses handelte. Der Brand war laut Feuerwehr im Keller des Hauses ausgebrochen. Typisch für Kellerbrände sei eine starke Rauchentwicklung im ganzen Haus. Das sei besonders gefährlich: Nur wenige Atemzüge reichten aus, um ohnmächtig zu werden, so der Sprecher der Feuerwehr Waldkirch. Gegen 6.40 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle Emmendingen ein. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Freiwillige Feuerwehr Waldkirch Drei Freiwillige Feuerwehren im Einsatz Der gesamte Einsatz wurde von drei Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Emmendingen, aus Gutach-Bleibach, Siegelau und Waldkirch, durchgeführt. Sie waren mit 86 Feuerwehrleuten im Einsatz und konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Brandschaden im sechsstelligen Bereich Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Emmendingen ermittelt. Die Polizei geht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus.