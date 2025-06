Nach dem Fund eines 66-jährigen Toten in Gundelfingen ist am Donnerstag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Behörden sprechen von einem "wichtigen Ermittlungserfolg".

Zwei Tage, nachdem Beamte einen 66-Jährigen tot in seiner Wohnung in Gundelfingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) gefunden hatte, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg hervor.

Spurenauswertung führt die Polizei zum Tatverdächtigen

Laut Polizei ist das ein "wichtiger Ermittlungserfolg", denn sie hatte akribisch Spuren ausgewertet und alle Erkenntnisse gebündelt, die sie nun zu einem 47-jährigen Tatverdächtigen führten. Beamte nahmen ihn am Donnerstagabend in seinem Zuhause in einer Nachbargemeinde von Elzach (Landkreis Emmendingen) fest.

Der Mann soll den 66-Jährigen in dessen Wohnung in Gundelfingen getötet haben. Bereits am Donnerstagnachmittag hatten die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergeben, dass der Mann, der tot in seiner Wohnung gefunden wurde, Opfer einer Gewalttat geworden war.

Tatverdächtiger und Opfer kannten sich offenbar

Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich das Opfer und der Tatverdächtige. Dieser ist laut Polizei bisher nicht wegen Gewaltdelikten aufgefallen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Freiburg wirft ihm Totschlag vor. Wie sich die Tat genau zugetragen hat, werde weiter intensiv ermittelt.