per Mail teilen

Nachdem in einer Wohnung in Gundelfingen ein Toter gefunden wurde, hat die Kriminalpolizei eine Sonderkommission eingerichtet. Auch ein Mord könne bisher nicht ausgeschlossen werden.

Am Dienstagmorgen hat die Polizei in Gundelfingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen 66-jährigen Mann tot in seiner Wohnung gefunden. Eine Angehörige hatte sich bei der Polizei gemeldet, nachdem sie ihren Verwandten nicht erreichen konnte.

Polizei richtet Sonderkommission ein

Weil die Umstände, wie der Mann zu Tode kam, bisher ungeklärt sind, hat die Polizei die Ermittlungen übernommen und eine Sonderkommission (Soko) eingerichtet. Erste Obduktionsergebnisse werden im Laufe des Donnerstags erwartet. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so die Polizei.

SWR-Reporter Owusu Künzel zum aktuellen Stand in dem Fall:

Fahndung nach Auto des Toten

Bei der Suche nach dem Auto des Toten setzt die Polizei auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht wird nach einem champagner-farbenen KIA Ceed mit Kennzeichen FR-MD 3000.

Nach so einem Auto mit dem Kennzeichen FR-MD 3000 sucht die Polizei. Polizeipräsidium Freiburg

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf das Auto des Toten geben können oder sonst etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Freiburg unter 0761 882-5909 zu melden. Bis Mittwochabend seien noch keine Hinweise eingegangen, so die Polizei.