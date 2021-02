per Mail teilen

Der 23-jährige Mann, der am Dienstag tot in der Elz bei Waldkirch gefunden wurde, ist wahrscheinlich ertrunken. Das geht nach Polizeiangaben aus dem Obduktionsbericht hervor.

Ein Passant hatte am Dienstag den leblosen Körper des Mannes in der Elz bei Waldkirch (Kreis Emmendingen) entdeckt und die Polizei alarmiert. Weil der Fluss zu diesem Zeitpunkt Hochwasser führte und deswegen die Strömung zu stark war, mussten die Rettungskräfte einen Hubschrauber mit Seilwinde einsetzen. Nur so konnten sie den Toten aus dem Fluss bergen.

Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen übernommen und nun bekanntgegeben, dass der Mann wohl ertrunken ist. Das habe der Obduktionsbericht ergeben. Demnach gebe es keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden. Weitere Angaben machte die Polizei am Freitag nicht.