Toter Erntehelfer in Bad Krozingen: Was bisher bekannt ist

Am Wochenende ist in Bad Krozingen ein rumänischer Erntehelfer nach einer Corona-Infektion gestorben. Der 52 Jahre alte Mann war schon seit Mitte März in Deutschland und hat sich auch hier angesteckt. Wie geht es jetzt weiter? Und was passiert mit den anderen Erntehelfern, mit denen er Kontakt hatte?