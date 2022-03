Bei einem Wohnungsbrand ist am Montagabend in der Freiburger Innenstadt ein Mensch ums Leben gekommen. Gegen 21 Uhr wurde in den oberen Stockwerken des Modeshauses Kaiser Brandgeruch festgestellt. Die Feuerwehr konnte aus einer brennenden Wohnung im 3. Obergeschoss einen 81-jährigen Mann retten, der in der Klinik allerdings seinen Verletzungen erlag, so die Polizei. Die Bewohner der übrigen Wohnungen kamen mit dem Schrecken davon. Zu Brandursache und Schadenshöhe gibt es noch keien Angaben.