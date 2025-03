per Mail teilen

Am Freitagmorgen ist in einem Wohnhaus im Zeller Ortsteil Gresgen (Kreis Lörrach) ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungskräfte fanden einen verbrannten Leichnam.

Bei dem Brand in einem Einfamilienhaus in Zell im Wiesental im Kreis Lörrach ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei spricht von einem verbrannten Leichnam, der gefunden wurde. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei dem Toten um den Hausbewohner. Das Feuer war am frühen Freitagmorgen im Ortsteil Gresgen ausgebrochen. Der Notruf ging kurz vor 5 Uhr ein. Näheres zum Brand ist bislang nicht bekannt. Auch zur Brandursache können Feuerwehr und Polizei noch keine Angaben machen.