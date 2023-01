Möglicher Wolfsriss: Sechs tote Ziegen in Münstertal gefunden

In Münstertal wurden am Wochenende sechs tote Ziegen gemeldet. Fachleute untersuchen nun, ob es sich um einen Wolfsriss handelt.

Am Dreikönigstag wurden in Münstertal (Landkreis Breisgau-Hoch­schwarzwald) sechs Ziegen tot aufgefunden. Das teilte das baden-württembergische Umweltministerium am Samstag mit. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg wurde eingeschaltet und hat die Lage vor Ort dokumentiert. Bereits vor knapp zwei Jahren hat ein Wolf im Münstertal nachweislich zwei Ziegen gerissen.

Tote Tierkörper werden untersucht

Die Überreste der toten Tiere würden nun beim Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt in Freiburg analysiert. Zudem würden genetische Proben am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik im hessischen Gelnhausen ausgewertet, heißt es. Erst wenn alle Ergebnisse vorliegen würden, stehe fest, ob es sich beim Angreifer tatsächlich um einen Wolf handelt, so das Umweltministerium. Wie lange es dauert, bis die Analysen vorliegen, ist nicht bekannt.

Drei dauerhaft lebende Wölfe im Münstertal



Münstertal liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Dort haben sich den Angaben des Umweltministeriums zufolge derzeit drei Wölfe dauerhaft niedergelassen. Das Land unterstützt in ausgezeichneten Fördergebieten Nutztierhalterinnen und -halter dabei, Schutzzäune und -hunde zu finanzieren.