Russland feuert Rakete auf Lörrachs befreundete Stadt Wyschhorod

Russland hat am Mittwoch auch Lörrachs befreundete Stadt Wyschhorod in der Ukraine beschossen. Eine Rakete brachte Tod und Zerstörung.

Laut der Stadt Lörrach ist durch die aktuellen massiven russischen Raketenangriffe auf die Ukraine auch Wyschhorod betroffen: die mit Lörrach befreundete Stadt liegt 20 Kilometer nördlich von Kiew. Eine russische Rakete hatte am Mittwoch mindestens ein Wohngebäude getroffen, teilte die Stadt Lörrach mit. Weiter hieß es: Fünf Menschen seien getötet und mehrere verletzt worden. Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz zeigt sich bestürzt von dem Angriff und verurteilt diesen zutiefst.

"Die Nachricht aus Wyschhorod macht mich persönlich und auch die Stadt Lörrach traurig, fassungslos und wütend."

Das komplette Interview mit dem Lörracher OB Jörg Lutz hier zum Nachhören:

Weiter heißt es in der Mitteilung aus der Lörracher Stadtverwaltung: "Wir sind in Gedanken bei den Opfern und allen Menschen in Wyschhorod." Die beiden Städte Lörrach im Dreiländereck bei Basel und Wyschhorod in der Ukraine sind seit vielen Jahren befreundet. Sie pflegen seit 1999 eine deutsch-ukrainische Städte-Freundschaft. Russland hatte am Mittwoch nach Angaben Kiews etwa 70 Raketen und Drohnen auf die Ukraine abgeschossen. Lörrach hat einen Spendenaufruf gestartet.