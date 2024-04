30 Rochen in der Schutter bei Lahr entdeckt

In der Schutter bei Lahr sind 30 Sternrochen aufgetaucht. Die Salzwasserfische konnten nur noch tot geborgen werden. Wie gelangten sie in das Flüsschen?

Eine Zeugin hat am Freitagnachmittag 30 tote Sternrochen in der Schutter bei Lahr (Ortenaukreis) entdeckt und die Polizei angerufen. Auch ein eine tote Meeresbarbe war in dem Gewässer. Beide Fischarten sind Salzwasserfische und hatten daher im Süßwasser der Schutter keine Chance zu überleben. Normalerweise sind Sternrochen am Meeresboden in bis zu 100 Metern Tiefe zuhause, unter anderem in der Nord- und Ostsee. Mitarbeitende des städtischen Bau- und Gartenbetriebes in Lahr holten die leblosen Fische aus dem Flüsschen.

Der Offenburger Polizeisprecher Yannik Hilger zu den Ermittlungsaussichten:

Polizei hofft auf weitere Zeugen

Die Polizei hat bislang keine Hinweise, wer die etwa tellergroßen Tiere in dem Fluss ausgesetzt beziehungsweise entsorgt hat. Dennoch sehen die Beamten noch Chancen, den Fall aufzuklären. "Es ist ziemlich selten, dass jemand 30 solche Salzwasserfische zu Hause hält", sagte Polizeisprecher Yannik Hilger. Außerdem sei die Fundstelle der Rochen stark frequentiert. Wer also in der Nähe der Wasserentnahme "Zum Schänkenbrünnle" etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.