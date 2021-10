per Mail teilen

Bei einem Wohnungsbrand in Appenweier (Ortenaukreis) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war am Freitagabend mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Feuer im ersten Stock des Wohnhauses zu löschen. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Einsatzkräfte die leblose Person danach in der Wohnung. Die Identität des Opfers ist noch nicht bekannt. Auch die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Offenburg hat Ermittlungen aufgenommen.