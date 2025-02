per Mail teilen

In Schramberg (Landkreis Rottweil) ist am Freitagnachmittag eine Frau tot aufgefunden worden. Ihr Sohn gilt als tatverdächtig und wurde bereits verhaftet.

Am Freitagnachmittag ist in Schramberg eine Frau im Keller eines Mehrfamilienhaus tot aufgefunden worden, das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Die 54-Jährige wurde mutmaßlich Opfer eines Gewaltverbrechens. Tatverdächtig ist ihr 20-jähriger Sohn, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Hintergründe der Tat noch unklar

Der Sohn wurde bereits vor Ort festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei in Rottweil hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.