Rettungsaktion in Belüftungsanlage 650 tote Fledermäuse an Freiburger Universität

In der Belüftungsanlage des Instituts für Physikalische Chemie (IPC) der Uni in Freiburg sind über 2.000 Fledermäuse gefunden worden. In einer mehrtägigen Rettungsaktion konnten mehr als 1.500 der Wildtiere gerettet werden, etwa 650 waren tot.