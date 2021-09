Freiburg: Jüdische Gemeinde bringt Tora mit der Tram in die Synagoge

Mit einem feierlichen Umzug hat die egalitäre jüdische Gemeinde in Freiburg am Dienstag eine Torarolle in ihre neue Synagoge gebracht. Das Transportmittel war allerdings ungewöhnlich.

Nach 23 Jahren mit lauter Provisorien hat die Gemeinde nun endlich einen eigenen Gebetsort. Mit einer historischen Tram-Fahrt setzte die Gemeinde einen besonderen Akzent für jüdische Präsenz in der Stadt. Rabbiner Walter Rothschild lächelt verschmitzt, als die Straßenbahn losrumpelt. Tora-Tram steht auf der Stationsanzeige. Drinnen sitzen und stehen Mitglieder und Unterstützer der liberalen jüdischen Chawura-Gescher-Gemeinde. Sie sind auf dem Weg zu ihrem neuen Gebetssaal. Rothschild ist Eisenbahn-Fan, die Idee mit der Tram-Fahrt ist auch ihm zu verdanken. "Religion gehört nicht nur in Synagogen und Kirchen. Religion gehört auch auf die Straße, in die Stadt, dahin, wo die Menschen sind. Die Straßenbahn war heute eine Brücke in die Welt." Die Bahn macht einen Abstecher zur Sinti- und Roma-Gemeinde Freiburgs, aus Solidarität. Und einen Zwischenhalt auf dem Platz der Alten Synagoge. Beides liegt an der Straßenbahnlinie. Und jedes Mal werden Torarollen herumgetragen. Tanzen mit den Torarollen - das ist Tradition bei der Einweihung eines Gebetsraums. SWR Tamara Spitzing "23 Jahre waren wir unterwegs in Freiburg. Immer mussten wir alles wieder einpacken. Wir hatten alles in Ikea-Kisten. Jetzt haben wir endliche einen Platz, wo wir alles auspacken und bleiben können." Die Chawurah-Gescher-Gemeinde ist eine liberale Gemeinde. Keine Trennung zwischen Frauen und Männern in der Synagoge, Frauen können genauso wie Männer Rabbiner sein. Diese fortschrittliche Ausrichtung, das betonen sie, steht ganz in der Tradition der jüdischen Gemeinde Freiburgs vor 1933. Die sei genauso fortschrittlich und reformorientiert gewesen. Und hier lag die Wurzel des Raumproblems der Gemeinde. Eigentlich gib es in Freiburg mitten in der Stadt eine große Synagoge, die allen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern offen steht. Doch diese Gemeinde ist konservativer, orthodoxer eingestellt - in der Tradition der aus Russland eingewanderten Juden. Und so gab es Spannungen und Reibereien mit der liberalen Gemeinde, sagt Rabbiner Walter Rothschild. "Es gibt eine lange Tradition der Verbindung zwischen Religion, Musik und Eisenbahn. Die Schienen zeigen, wohin man geht. Man muss nur sorgfältig fahren." Feierlich werden die Torarollen in den neuen Gebetsraum getragen. Alle freuen sich, tanzen und singen. An diesem Ort werden die Torarollen nun bleiben. Die Chawurah-Genscher ist zu Hause angekommen.