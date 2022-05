Top Secret Drum Corps Basel trommelt für Queen Elisabeth

per Mail teilen

Das Top Secret Drum Corps Basel hat Queen Elisabeth bei ihrem 90. Geburtstag so begeistert, dass sie es erneut eingeladen hat.

Das Top Secret Drum Corps aus Basel ist schon lange kein Geheimtipp mehr und mittlerweile weltbekannt. Mit Präzision und innovativen Choreographien beeindruckt die Gruppe junger Trommler und Fahnenschwenker weltweit die Zuschauer. So auch die englische Monarchin, Queen Elisabeth.

Zum ersten Mal trat das Top Secret Drum Corps vor den Royals zum 90. Geburtstag der englischen Monarchin auf. Ein Auftritt mit Folgen, wie Eric Julliard, Manager der Formation stolz erzählt: "Die Königin hatte so eine Freude an unserem Auftritt, dass wir als Dankeschön persönlich eingeladen waren in Windsor Castle, wo nur wir alleine aufgetreten sind. Und jetzt, fürs 70. Thronjubiläum möchte sie, dass wir wiederkommen."

Queen fand Gefallen am Basler Top Secret Drum Corps

Und für genau diesen neuen Auftritt unter königlicher Beobachtung proben sie seit Wochen. Studieren dafür mit voller Energie ein neues Programm ein. Die Uraufführung gibt es jetzt zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth.

"Wir repräsentieren nicht nur das Top Secret Drum Corps, sondern auch die ganze Schweiz. Was das Ganze noch viel größer macht."

Ob das fortgeschrittene Alter der Queen erneut eine persönliche Begegnung wie vor sechs Jahren zulässt, das ist allerdings noch offen. Nach einem letzten Training in Basel fliegt das Top Secret Drum Corps am Montag dann nach London.

