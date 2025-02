Tötungsdelikt in der Nähe des OG Bahnhofs

Gegen 19 Uhr 15 beim Eintreffen der Einsatzkräfte lebte die Frau noch. Trotz sofort eingeleiteter Erster Hilfe verstarb sie kurz darauf am Tatort. Das blutüberströmte Opfer war von einer Passantin entdeckt worden. Noch am Abend sicherten Kriminaltechniker Spuren rund um den Fundort der Leiche in der Nähe des Offenburger Bahnhofs. Bislang machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Erwägungen keinerlei Angaben, ob am Tatort eine Waffe gefunden wurde und welche Art von Verletzungen das Opfer hatte. Noch am Abend löste die Polizei Offenburg einen Großfahndung nach dem oder den Tätern aus. Die Suche blieb bislang allerdings ohne Erfolg, sagte ein Sprecher der Polizei.