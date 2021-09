Tödlicher Verkehrsunfall: Fahrer aus Auto geschleudert

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall nahe Oberharmersbach (Ortenaukreis) ist am Samstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Er sei mit seinem Auto in einer leichten Kurve aus bislang unbekannten Gründen gegen einen Bordstein gestoßen. Daraufhin übersteuerte das Fahrzeug, kippte und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden beide Insassen aus dem Oldtimer-Geländewagen geschleudert, da dieser laut Polizei keine Sicherungssysteme hatte. Der 28-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle, sein 24 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt.