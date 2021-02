per Mail teilen

In Aichhalden-Rötenberg (Kreis Rottweil) ist ein 53-Jähriger bei einem Unfall mit einem Gabelstapler ums Leben gekommen. Er hatte laut Polizei am Montag mit dem Gabelstapler einen tonnenschweren LKW-Anhänger einen Berg hinunterrangiert. Dabei löste sich aus noch unbekannten Gründen der Anhänger und stieß den Gabelstapler um. Der Fahrer war nicht angeschnallt, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und geriet unter die Kabine des Staplers. Er starb noch am Unfallort. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.