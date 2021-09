per Mail teilen

Ein Traktor-Fahrer ist in Oberkirch im Ortenaukreis tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann vergangenen Freitag mit seinem Traktor bei der Weinernte umgekippt, als er seine Trauben abtransportieren wollte. Dabei rutschten die Räder seines Traktors an einer Böschungskante ab. Das Gefährt kippte und überschlug sich. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz sofortiger Hilfe noch an der Unfallstelle. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.