Zwei Tote bei Verkehrsunfall bei Eggingen

Am Montagabend ist es auf der B314 bei Eggingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bei einer Frontalkollision auf der Bundesstraße 314 zwischen Stühlingen und Wutöschingen (beide Kreis Waldshut) sind am Montagabend zwei Menschen noch an der Unfallstelle gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen stießen dabei zwei Autos frontal zusammen, in denen ein 24-jähriger sowie ein 69-jähriger Mann laut Polizei jeweils alleine als Fahrer saßen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall komplett zerstört.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Zur Unfallursache ermittelt die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen. Nach ersten Hinweisen könnte der 24-jährige Fahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Bundesstraße 314 war bis in die Nacht hinein gesperrt. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.