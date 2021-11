Fußgänger will A5 überqueren und stirbt

Ein 19-jähriger Mann ist am Montag in den frühen Morgenstunden in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Er war zu Fuß auf dem Nachhauseweg als er, um die Strecke abzukürzen, über die Autobahn A5 die Seite wechseln wollte. Dabei wurde er von dem Auto erfasst. Der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zum Unfallzeitpunkt war die Sicht durch Starkregen erheblich beeinträchtig. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.