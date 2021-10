Beim Sturz von einem Balkon in Waldshut-Tiengen hat sich ein Mann tödlich verletzt. Der 60-Jährige entfernte am Samstag eine Überdachung und fiel dabei von der Leiter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Über die Balkonbrüstung stürzte er circa fünf Meter in die Tiefe. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wo er an seinen Kopfverletzungen starb.