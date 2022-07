Titisee-Neustadt: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Auf der L172 bei Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Später erlag der 41-Jährige seinen Verletzungen.

Am Sonntagmorgen ist auf der L172 bei Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein 41 Jahre alter Motorradfahrer schwer gestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte er wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nicht mehr abbremsen und kam von der Fahrbahn ab, so die Polizei. Der Biker schleuderte daraufhin mit voller Wucht in einen Graben und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der 41-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Freiburger Uniklinik gebracht und auf der Intensivstation versorgt. Dort verstarb der Mann am Nachmittag.

Mitfahrer setzte Notruf ab

Ein nachfolgender Motorradfahrer, der mit dem Verunglückten zusammen auf der Schwarzwaldstrecke unterwegs war, hatte sofort die Rettungskräfte verständigt. Der Mann hatte den Unfall mit seiner Action-Cam gefilmt. Nach Durchsicht der Videoaufnahmen geht die Polizei davon aus, dass der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verloren hatte.