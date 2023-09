Sein Freund suchte noch nach ihm, doch da war es zu spät. Für einen 27-jährigen Biker endete ein Sturz tödlich. Aus Sicht der Polizei sind noch einige Fragen zu klären.

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist in St. Georgen im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit seiner Maschine gestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel der Mann am Vorabend nach einer Kurve und prallte mit dem Kopf gegen ein Garagentor. Das Motorrad schlitterte noch einige Meter weiter. Der Mann starb noch am Unfallort an den Folgen des Aufpralls.

Ein Freund fand den 27-Jährigen an der Unfallstelle

Ein gleichaltriger Bekannter hatte seinen Freund vermisst und sich mit dem Motorrad auf die Suche nach ihm gemacht. Er fand den 27-Jährigen kurz vor Mitternacht an der Unfallstelle. Angehörige kamen ebenfalls dorthin und wurden von Spezialisten betreut. Der Freund des Opfers habe an dem Abend Alkohol getrunken, hieß es weiter von der Polizei. Ihm sei Blut abgenommen worden, außerdem habe er seinen Führerschein abgeben müssen. Ob die beiden Männer zuvor gemeinsam unterwegs gewesen waren, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Die Beamten ermitteln nun zur Unfallursache. Der 27-Jährige habe zum Zeitpunkt des Sturzes keinen Helm getragen. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stünden nun vor allem auch die genaue Unfallzeit und das Motorrad des Toten.