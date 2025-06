Hat er seine Partnerin vorsätzlich vom Balkon gestoßen? Das streitet der Tatverdächtige ab. Die Ermittler sehen das anders. Sie gehen nicht von einem Unfall aus.

Anfang Juni ist in Lautenbach (Ortenaukreis) eine Frau vom Balkon eines Mehrfamilienhauses im dritten Stock gestürzt und gestorben. Im Fokus der Ermittlungen: ihr Lebensgefährte. Der 27-Jährige weist jedoch jede strafrechtliche Verantwortung von sich.

Obduktion bestätigt tödliche Sturzverletzungen

Die 45-Jährige war am vergangenen Donnerstag von einem Balkon aus 10 Metern Höhe gefallen. Sie starb danach an ihren Verletzungen, wie die Polizei berichtet hatte. Eine Obduktion ergab, dass sie schwere Sturzverletzungen an mehreren Körperstellen und am Kopf erlitt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun gemeinsam berichteten.

Staatsanwaltschaft vermutet Totschlag

Die Polizei nahm den Partner der Frau nach der Tat fest und brachte ihn in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, er habe seine Partnerin bei einem körperlichen Streit "mit Tötungsvorsatz" vom Balkon gestoßen. Die genauen Abläufe der mutmaßlichen Tat sind noch unklar. Laut Staatsanwaltschaft Offenburg halten die Ermittler jedoch an ihrem Vorwurf fest. Der Mann bestreitet diesen Vorwurf.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die den Streit des Paares beobachtet haben könnten, sich zu melden.