Zu wenig Schnee: Todtmoos sagt Schlittenhunderennen ab

Flocken? Fehlanzeige! Das Internationale Schlittenhunderennen in Todtmoos fällt am Wochenende aus. Der Schnee fehlt, es ist einfach zu mild. Die Huskys kommen trotzdem.

Nach der Absage des Internationalen Schlittenhunderennens (26. - 28.1.) hofft Todtmoos (Landkreis Waldshut) nun auf Besucher, die zum "Husky Camp" in die Schwarzwaldgemeinde kommen. Die Wetterlage verhindert eine Durchführung der Rennen: "Die Hoffnungen auf Schnee haben sich leider nicht erfüllt", sagt Todtmoos Bürgermeister Marcel Schneider.

Husky-Camp mit Lagerfeuer und Verpflegung

Statt der Rennen bietet Todtmoos nun am kommenden Wochenende ein Rahmenprogramm rund um Huskys an. Neben Trainingsläufen sind auch Vorträge zum Schlittenhundesport geplant. Am Freitag um 17 Uhr soll es eine geführte Fackelwanderung zum Husky-Camp in Todtmoos-Schwarzenbach samt Lagerfeuer und Verpflegung geben. Der Rückweg endet dann im alten Kurpark, wo ebenfalls ein Husky-Camp eingerichtet wird. Kinder können dort gemeinsam mit ihren Eltern die Hunde bestaunen und auch mit den Mushern, die sonst die Hunde mit den Schlitten lenken, ins Gespräch kommen.

Schneemangel lässt Schlittenhunderennen ins Wasser fallen

Die Schlittenhunderennen haben in Todtmoos, auch durch die Corona Pandemie bedingt, zuletzt im Jahr 2019 stattgefunden. Damals hatten sich rund 130 Musher mit rund 1.000 Hunden angemeldet. In den vergangenen Jahren mussten die Internationalen Schlittenhunderennen in Todtmoos immer mal wieder abgesagt werden, weil der Schnee nicht ausreichte.

Zu Wochenbeginn wurde auch das "Schnee Volleyball Tunier" abgesagt, das am kommenden Wochenende erstmals in Todtnauberg (Landkreis Lörrach) stattfinden sollte. Auch dafür fehlte es an Schnee auf dem 1.150 Meter hohen "Radschert". Die Veranstalter wollen im nächsten Jahr einen neuen Anlauf wagen.