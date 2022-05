Feuer in historischem Bauernhof

In Todtmoos im Südschwarzwald (Kreis Waldshut) ist Dienstagmorgen in einem historischen Bauerhaus ein Brand ausgebrochen. Nach Polizeiangaben wurde eine Bewohnerin verletzt, sie zog sich vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Der Notruf ging kurz vor 8 Uhr bei der Feuerwehr ein. Der Hof liegt abgelegen am nördlichen Ende des Wehratals. Alle Menschen konnten laut Polizei aus dem Haus gerettet werden. Nutztiere gibt es auf dem Hof nicht mehr. Allerdings befinden sich möglicherweise noch einige Haustiere in dem brennenden Haus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Der Brandursprung wird im Inneren des Hauses in der Küche vermutet.