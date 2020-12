Er gilt als einer der ältesten aktiven Tischtennis-Sportler in Baden-Württemberg. Wegen der Corona-Pandemie trainiert Kurt Allert aus Oberndorf (Landkreis Rottweil) derzeit mit einem Roboter.

Im Sekundentakt spuckt der Trainingsroboter die Tischtennisbälle aus - in Richtung seines Gegners. Kurt Allert trainiert den Aufschlag. Der Ballauswurfautomat - ganz grob vergleichbar mit den automatischen Ballwerfern, wie man sie vom Tennis her kennt - hat freilich mehr drauf als nur den Aufschlag. Tischtennis, das merkt man schnell, ist die Passion des 91-Jährigen.

Im Jahr 1979 kam der sportliche Unternehmer über das klassische Tennis zum Tischtennis. Er spielte in der dritten Mannschaft, schaffte es in die Zweite und freut sich noch heute über den ein oder anderen Sieg. Kaum eine Woche vergeht, an der er nicht mindestens ein Mal an der professionellen Turnier-Platte im Untergeschoss seines Hauses spielt. Mal mit Freunden in kleiner Runde oder eben gegen den elektronischen Gegner.