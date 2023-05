Tigermücken-Plage in Straßburg

Er ist ein Leichtgewicht. Mit 40 Gramm etwa so groß wie ein Haussperling und in seinem Lebensraum ist er beinahe unsichtbar.

„Der Flussregenpfeifer ist eigentlich perfekt getarnt - also weißer Bauch, braune Oberseite, schwarzes Stirnband. Im Kies, wenn er sich nicht bewegt, sieht man ihn eigentlich gar nicht.“

Das sagt Manfred Weber, Vogelexperte des NABU. Den unsichtbaren Vogel hat er hier vor durch seinen Ruf aufgespürt. Zum ersten Mal gehört hat er ihn im März und seitdem hat sich Weber immer wieder auf die Lauer gelegt. Inzwischen ist er sicher:

„Aktuell sind es zwei Paare, zwei Paare sind hier, im gleichen Bereich wie letztes Jahr auch schon. Und ja, da sind wir eigentlich guter Hoffnung, dass das dieses Jahr wieder funktioniert, dass erfolgreich gebrütet wird.“

Der Flussregenpfeifer kann hier im Ortenaukreis auf Unterstützung zählen. Neben Manfred Weber vom NABU sorgt auch Simon Spinner vom Regierungspräsidium Freiburg für ihn. Er hat ihm quasi das Nest gemacht – ein hartes Nest aus blanken Steinen. Zwischen Renchen und Oberkirch hat das Regierungspräsidium die Rench renaturiert. Auf einer Seite wurde der Deich entfernt und seitdem entstehen wieder Kiesbänke. Doch das allein reicht nicht, sagt Simon Spinner:

"Wir versuchen dann bei der Gehölzpflege, die Gehölze wieder auf Stock zu setzen oder Gehölze mal vollständig zu entfernen. Haben auch letztes Jahr eine Kiesbank den Grasbewuchs runtergekratzt mit dem Bagger, um einfach auch die Fläche offen zu halten."

Damit die Vögel auf den Kiesbänken nicht gestört werden, hat das Regierungspräsidium außerdem Zäune errichtet. Menschen und Hunde sollen einen Bogen um den Lebensraum des Flussregenpfeifers machen. Im schlimmsten Fall könnten seine Eier zertreten werden. Doch das ist nicht die einzige Gefahr für den Nachwuchs:

"Wenn die Vögel brüten, dann besteht die Gefahr, dass sie aufgescheucht werden. Und wenn Sie sich dann längere Zeit hier im Gebiet aufhalten, dass heißt, wenn der Vogel nicht mehr brüten kann, dann wird das Gelege wird dann auskühlen oder wenn es sehr heiß ist, durch Überhitzung absterben."

Wer die Flussregenpfeifer an der Rench beobachten will, der sollte also auf jeden Fall Abstand halten und viel Zeit mitbringen.