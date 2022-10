"Tiere in Not" kämpft für Katzenschutzverordnung

Wer kann schon Katzenbabys widerstehen? Da ist es doch süß, wenn die eigene Katze mal einen Wurf hat. Doch wenn Katzen, die Freigang haben, nicht kastriert sind, können sie sich schnell ungehindert vermehren. So geschehen im Sommer in Bollschweil, wo Anwohner eine größere Gruppe verwilderter Katzen entdeckt haben. Fast 20 Tiere in teils schlimmem Zustand wurden dort vorgefunden. Neben Müllheim, Lahr, Titisee-Neustadt, Breisach und anderen wenigen Gemeinden in Südbaden gilt deshalb nun auch in Bollschweil die Katzenschutzverordnung. Stubentiger und Miezekatze dürfen dort künftig nur noch kastriert vor die Tür.