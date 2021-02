Die Situation von Grenzgängern in Südbaden könnte sich weiter verkomplizieren. Laut dem Ortenauer Landrat Frank Scherer zeichnet sich ab, dass auch Pendler bei der Einreise einen Corona-Test vorlegen müssen.

Frankreich könnte am Donnerstag zum Hochinzidenzgebiet erklärt werden. Das sagte der Ortenauer Landrat Frank Scherer bei einer Pressekonferenz am Dienstagmittag. Dann, so Scherer, würde die sogenannte 24-Stunden-Regelung wegfallen. Womöglich gebe es keine Möglichkeit mehr zu pendeln, so der Landrat. Er sieht deshalb dringend Handlungs- und Abstimmungsbedarf – auf deutscher Rheinseite und mit den Nachbarn in Frankreich.

Aktuell brauchen Pendler keinen negativen PCR-Test

Bisher dürfen Grenzgänger aus Frankreich ohne negativen PCR-Test ins Land. Im Gegensatz zu anderen Einreisenden sind sie auch nicht verpflichtet, ihre Einreise anzumelden. Würde Frankreich zum Hochinzidenzgebiet, dann bräuchten künftig Erwachsene, aber auch schon Kinder ab sechs Jahren für die Einreise nach Deutschland einen negativen Corona-Test. Bei einer Pressekonferenz am Mittag hatte sich dazu auch Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha geäußert. Demnach ist offenbar nicht vorgesehen, Pendler von der Corona-Testpflicht auszunehmen. "Wir werden Berufspendler engmaschig testen, daran arbeiten wir gerade", so der Minister.

Pendler aus Frankreich dringend gebraucht

Der Ortenauer Landrat Frank Scherer wies darauf hin, dass die Pendlerinnen und Pendler in Südbaden dringend gebraucht würden. "Wir sind auf die Pendlerinnen und Pendler aus Frankreich angewiesen", sagte Scherer mit Blick auf die Krankenhäuser. Er meinte damit vor allem den Pflegedienst, ärztlichen Dienst und die Verwaltung. "Wenn wir die nicht haben, dann haben wir ein echtes Problem - und dieses Problem ist unnötig." Laut Scherer war der Grenzverkehr bisher kein besonderer Pandemie-Treiber.

Wunsch nach Abstimmung mit Frankreich

Scherer plädierte dafür, das Grenzkontroll-Management mit Frankreich abzustimmen. Das Nachbarland hatte am Wochenende die Einreiseregeln verschärft. Dort müssen Einreisende seit Sonntag einen negativen PCR-Test vorlegen. Allerdings sind Menschen, die im Umkreis von 30 Kilometern wohnen ebenso wie Berufspendler von dieser Pflicht befreit.