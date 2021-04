HF Digitales Impfmanagement. 16.04.2021

Freiburg weitet die innovative Teststrategie mit sogenannten Lollitests weiter aus. Als erste Stadt in Baden-Württemberg soll das Testverfahren dann zunächst an allen 70 Schulen, im zweiten Schritt dann auch an den über 240 Kitas zum Einsatz kommen. Erfassung und Auswertung erfolgen voll digital. Ein entsprechendes Erfassungssystem für diese Pooltests ist heute vorgestellt worden. Es informiert Eltern und Schüler an Schulen und später auch in Kitas automatisch über die Testergebnisse. Probleme bereiten aber der Nachschub an Teststäbchen und begrenzte Laborkapazitäten.