Auf immer mehr Strecken gelten Geschwindigkeitsbeschränkungen für Motorräder. Jüngstes Beispiel ist Bernau. Dort gilt ab sofort an Wochenenden und Feiertagen ein Tempolimit.

Der Motorradlärm im Schwarzwald soll weniger werden. In Bernau im Schwarzwald haben das baden-württembergische Verkehrsministerium und der Landkreis Waldshut deshalb ein weiteres Modellprojekt gestartet: An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen gilt in mehreren Bereichen der Landstraße, die durch das Tal führt, Tempo 50.

Bernau im Schwarzwald: Motorradlärm im Minutentakt

Tempo 50 an Wochenenden und Feiertagen: Das ist auf Landstraßen außerhalb der Ortskerne nur in Ausnahmefällen möglich. In Bernau geht das, weil im Ort kritische Werte überschritten werden. Eine Verkehrszählung habe gezeigt, dass die Menschen in Bernau an manchen Tagen im wahrsten Sinne des Wortes "keine ruhige Minute haben", so der Waldshuter Landrat Martin Kistler (parteilos). Am 10. Mai 2024 wurden an einem Tag 909 Motorräder gezählt.

Kriterien für das Tempolimit gegen Motorradlärm

Möglich macht das Tempolimit ein "Handlungsleitfaden zur Reduzierung von Motorradlärm", den das Verkehrsministerium im vergangenen Jahr erstellt hat. Damit die Geschwindigkeit begrenzt werden kann, müssen vor Ort allerdings einige Voraussetzungen erfüllt sein.

So muss der Anteil der Motorräder am gesamten Verkehrsaufkommen mindestens 15 Prozent ausmachen.

Die Gesamtbelastung am Tag muss 600 Motorräder überschreiten oder 60 Räder pro Stunde an vier Stunden pro Tag

Krach im Schwarzwald: Es gibt immer mehr Beschwerden. SWR SWR

Initiative Motorradlärm ziehen positive Zwischenbilanz

Bereits vor fünf Jahren hat das Landesverkehrsministerium die Initiative Motorradlärm ins Leben gerufen. Ihr gehören inzwischen 177 Kommunen und 17 Vereine, Verbände und Initiativen in Baden-Württemberg an. Alle Beteiligten seien an einen Tisch geholt worden, sagte die Staatssekretärin im Verkehrsministerium und Lärmschutzbeauftragte Elke Zimmer (Grüne) bei einer Zwischenbilanz in Stuttgart. Das gemeinsame Ziel sei, Schritt für Schritt die negativen Auswirkungen von Motorradlärm zu minimieren und Motorradfahren in schönen Gegenden trotzdem zu ermöglichen.

Motorräder nicht schon an der Ortstafel beschleunigen

Zimmer verwies auf erste Erfolge der Initiative. So konnten nicht nur an besonders belasteten Strecken wie in Bernau, sondern auch im Lautertal, im Ortsteil Seeburg in Bad Urach, im Präger Gletscherkessel und in Todtmoos Maßnahmen angeordnet werden. So dürften Motorräder nicht schon an der Ortstafel beschleunigen. Dadurch sei es leiser und die Situation der Menschen vor Ort werde verbessert, so Zimmer. In Todtnau und Menzenschwand gibt es seit vergangenem Jahr außerdem Schwellen auf der Straße, die die Geschwindigkeit abbremsen.

Der Tourismusort Bernau will Motorradfahrer nicht vergraulen

Die neuen Schilder auf den vier Teilabschnitten der Landstraße bei Bernau seien ein Grund zum Feiern, sagt Bürgermeister Alexander Schönemann (parteilos). Die Gemeinde wolle die Motorradfahrer nicht vergraulen, aber es gehe darum die Einheimischen und Touristen vor dem unerträglichen Lärm zu schützen, den Motorräder insbesondere beim Beschleunigen verursachten. Die Schilder seien seit einigen Tagen aufgestellt und zeigten bereits Wirkung, so Schönemann.

Wenn die Maßnahmen in Bernau langfristig greifen, sollen weitere folgen. Konkret geplant ist eine deutliche Ausweitung der Tempo 50 Zonen im Steinatal über die Ortsschilder hinaus.