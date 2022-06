Kantonsparlament beschließt Tempo-30

Im Kanton Basel-Stadt soll flächendeckend Tempo-30 kommen. Das hat das Kantonsparlament am Donnerstag beschlossen. Die Basler Regierung soll in den kommenden zwei Jahren ein Konzept erarbeiten. Tempo-30 soll den Lärm in der Stadt senken und für mehr Sicherheit im Verkehr sorgen. Doch Tempo-30 ist in Basel umstritten. Die Handelskammer beider Basel befürchtet unter anderem Nachteile für Unternehmen. Kunden könnten wegen der längeren Anfahrt die Stadt künftig meiden. Die Wirtschafts- und Verkehrsverbände der Region Basel haben eine Petition gegen ein flächendeckendes Tempo-30 gestartet. Sie berufen sich auf eine aktuelle Studie des LINK-Instituts, wonach zwei Drittel der befragten Basler Tempo-30 ablehnen.